Hataylı genç boksörün hedefi milli formayı terletmek

Hatay'da, henüz 18 yaşında olmasına bokstaki performansıyla beğeni toplayan Berkant Afşar, milli takım formasını giymeyi hedefliyor.

Boks sporuyla 3 yıl önce tanışan 75 kilodaki Berkant, kentte çıktığı 15 ferdi müsabakanın tamamında rakiplerini nakavtla yenerek adından söz ettirdi.

Performansını, ulusal ve uluslararası etkinliklerde de göstermeyi isteyen genç sporcu, antrenör Cemal Dağlıoğlu eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Berkant, AA muhabirine, boks sporunda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirterek, "Kendimi geliştirmek için yoğun tempolu, 5-6 saat süren antrenmanlar yapıyorum. Ayrıca traktör ve kamyon lastikleriyle de idman yaparak formumu koruyorum. Çocukluğumdan itibaren boksa ilgim var. Muhammed Ali'nin maçlarını izleyerek büyüdüm, onu çok seviyorum. İnşallah ben de onun gibi bir sporcu olacağım." dedi.

"Hedeflerimiz arasında madalyalar kazanmak var"

Antrenör Dağlıoğlu da sporcusunun başarı grafiğini her geçen gün yükselttiğini ifade ederek, ilk hedeflerinin milli takıma girmek olduğunu dile getirdi.

Berkant'ın ferdi müsabakalarda iyi bir performans sergilediğini aktaran Dağlıoğlu, "Arkadaşları ve çevresindekiler, girdiği 15 maçını nakavtla kazandığı için ona 'Demir yumruk' lakabını taktılar. Hedeflerimiz arasında Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarına katılarak ülkemiz adına madalyalar kazanmak var. Berkant'ın azimli, hırsı ve efendi kişiliğiyle bunu kısa sürede başaracağına inancımız tamdır." diye konuştu.