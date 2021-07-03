Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı - Son Dakika

Hataylı genç, joystick kollu motosiklet yaptı

Makine mühendisi Hataylı İsyan Havvat, dünyanın ilk joistik kollu motosikletini yaptığını söyledi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan makine mühendisi bir genç, yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucu joystick kollu motosiklet yaptı.

Makine mühendisi olarak çalışan İsyan Havvat, joystick kollu motosiklet imal etti. Bir internet sitesinde değişik tasarımlarda bisiklet gören Havvat, 2 yıl boyunda yapmaya karar verdiği bisikleti joystick motosikletine çevirdi.

Yaklaşık iki sene öncesinde tasarımına başladığını ve süreç içinde pekçok zorluklarla karşılaştığını anlatan İsyan Havvat, "Normalde elektrikli olarak tasarladık, ama benzinli olarak değiştirdik. Öncelikle pandemi dolasıyla bu işe gaz vermeye başladık. Motosikleti yaptıktan sonra sürekli değişim içerisinde beğenmediğim noktaları değiştiriyorum, beğendiğim yerler de kalıyor. Bu işi yaparken çok zorlandım. Çünkü parçaları olmayan bir şeyi üretiyorsun. Buradaki esnaf arkadaşların bazılarının maalesef desteğini çok alamadık, çoğu kişi uğraşmak istemedi. Uğraşan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bazı parçaları kendim yapmaya çalıştım. Bazılarını da esnaf arkadaşlara tarif ederek yapmaya çalıştık ve o şekilde ilerledim. Ön tarafı bisiklet olarak arka tarafı da benzin olarak çevirdik ve farklı bir tasarım haline geldi. Dünyanın tek joystick kollu motosikleti bu.

Aslında benzin bitince bisiklet olarak kullanmıyoruz. Ama görüntü olarak bisikleti andırdığı için güzel bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum. İnsanların kendi hayallerinden vazgeçmemesi gerekiyor. Bu aracı tasarlarken çok fazla zorluklarla karşılaştım. Ama durmadan yapboz devam ederek bu şekli aldı. Sadece bu işte değil hayat içinde mücadele etmek gerekiyor ve ideallerimizden vazgeçmemeliyiz" dedi.