HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU - Son Dakika
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HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

28.05.2022 11:51

HATAYLI genç mucitler, dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International'ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey'de yaptıkları robot tasarım ve kodlamalarla 2 birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etti.

HATAYLI genç mucitler, dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International'ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey'de yaptıkları robot tasarım ve kodlamalarla 2 birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etti. Aldıkları derecelerle 25 Kasım'da Estonya'da, düzenlenecek Robotex International organizasyonuna katılmaya hak kazanan genç mucitler, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International'ın Türkiye ayağı olan ve 7-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılan Robotex Turkey'de derece alan Hataylı genç mucitler, hedef yükseltti. Hatay'ın Defne ilçesinde özel merkezde robot tasarım ve kodlama eğitimi alan öğrenciler, 4 takım halinde 13 kişi olarak katıldıkları Robotex Turkey'de, 'Mikro Sumo' kategorisinde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü, 'Robo Explorer' kategorisinde de Türkiye birinciliğini elde etti. Estonya'da düzenlenecek Robotex International organizasyonu için hummalı bir çalışma yürüten gençler, oradan da dereceyle dönmek istiyor.

'GURUR DUYDUK'

Öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını ve ailelerin de bu konuda büyük destekleri olduğunu söyleyen Robotik Kodlama Eğitmeni Ömer Tartıcı, 'Bizim için çok güzel bir süreç gelişti. Aldığımız ödüllerden ziyade, çocukların edinmiş oldukları bilgi ve deneyim her zaman ön planda oldu. Öğrencilerimize her zaman bunu aşılamaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, bizleri de bu süreçte zorlamadan, yormadan çok iyi bir başarı elde ettiler. Bu başarıyla birlikte, 25 Kasım'da ülkemizi Estonya'da, yaklaşık 20 farklı ülkenin katılım sağladığı Robotex International organizasyonunda temsil edecekler. Eminim ki oradan da güzel ödüllerle döneceğiz diye temenni ediyoruz. Dünya şampiyonasına hazırlık sürecimiz başladı. Öğrencilerimizle Kasım'daki organizasyon için sıkı bir çalışma içerisine girdik. Bunların organizasyon şemasını çizdik, programlarını yaptık. Çocuklarımız çok mutlular, amacımız burada bilim yuvası oluşturmak, öğrencilerimizin teknoloji temelli eğitimler almasını sağlamak ve nitekim öğrencilerimizin de gözlerinden bunu anlıyoruz, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

'GELECEĞİMİZE KATKI SAĞLIYOR'

Antioch Robo takımında, Micro Sumo kategorisinde Türkiye ikinciliği elde eden 5'inci sınıf öğrencisi Fuat Biçer, 'Yarışmada arkadaşlarımızla beraber Türkiye ikinciliğini kazandık. Estonya'daki dünya şampiyonasında umarım güzel başarılar elde ederiz. Ben teknolojiyi ve robot yapmayı seviyorum, genellikle kodlama tarzlarını öğreniyoruz ve bu da geleceğimize büyük katkı sağlıyor. Ben ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum' dedi.Black Storm takımında Robo Explorer kategorisi arkadaşlarıyla beraber Türkiye birinciliği elde eden 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Erkal da teknolojiyi çok sevdiğini ve robot tasarımlarını büyük bir keyifle yaptığını belirterek, dünya şampiyonasında da birincilik hedeflediklerini dile getirdi.

HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

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Kaynak: DHA

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