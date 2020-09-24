Hataylı gençlerden itfaiyecilere pastalı sloganlı sürpriz - Son Dakika

Hataylı gençlerden itfaiyecilere pastalı sloganlı sürpriz

Hataylı gençlerden itfaiyecilere pastalı sloganlı sürpriz Hatay Büyükşehir İtfaiyesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren bir grup genç, itfaiyecilerin 'İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı Ziyarette 'Hatay sizinle gurur duyuyor' sloganları atan gençlere itfaiye personeli de alkışla karşılık verdi.

Hataylı gençlerden itfaiyecilere pastalı sloganlı sürpriz

Hatay Büyükşehir İtfaiyesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren bir grup genç, itfaiyecilerin 'İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı

Ziyarette 'Hatay sizinle gurur duyuyor' sloganları atan gençlere itfaiye personeli de alkışla karşılık verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çavuşu Fatih Yücedal:

"Afet ve acil durumlar öncesi bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız açık"

HATAY - Hatay'da bir grup genç, İtfaiyeciler Haftası nedeniyle itfaiye personellerine sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Ziyarette 'Hatay sizinle gurur duyuyor' sloganları atan gençlere itfaiye personeli de alkışla karşılık verdi.

İtfaiye ekiplerinin son süreçte yangınlarda verdikleri mücadeleyi ve itfaiyeciler haftasını kutlamak için bir araya gelen bir grup genç, merkez ilçe Antakya'da bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda yer alan acil durum çağrı alanındaki itfaiye personellerine ziyaret gerçekleştirdi. Maskelerini takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde toplanan az sayıda genç, itfaiye personellerine pastalarla sürpriz yaptı. Ziyarette 'Hatay sizinle gurur duyuyor' sloganları atan gençlere itfaiye personeli de alkışla karşılık verdi. Daha sonra itfaiye personelleriyle beraber sohbet etme fırsatı bulan gençler, çalışma ve çabalarından dolayı itfaiye personellerine teşekkür ettiler.

"Duygu dolu anlar yaşadık"

Gençlerin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çavuşu Fatih Yücedal, duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. İtfaiye personellerinin bu önemli günde hatırlanmasının onur verici olduğunu belirten Yücedal, "Arkadaşlar Eylül'ün son haftası olarak bilinen İtfaiyecilik Haftası nedeniyle bizlere gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz, bizleri duygulandırdınız. Çok teşekkür ederiz ayaklarınıza sağlık. İtfaiyecilik haftası münasebetiyle şunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Bizlere yardımcı olmak adına vatandaşlarımızın bilinçlenmesi noktasında, eğitimci arkadaşlarımızın gerekli afet bilincini, acil durum bilincini oluşturmak adına eğitimlerde bulunuyorlar. Sizlerde bu konuda çevrenizde, oturduğunuz dost meclisinde, arkadaş ortamında bir afet bilincinin oluşmasında, acil durumda neler yapılması gerekir, bunlarla ilgili bizlere gelip bilgi alabilir ve başka ortamlarda paylaşabilirseniz bizi daha da memnun etmiş olursunuz. Afetler ya da acil durumlar can kaybına veya mal kaybına sebep olmakta, bunların önüne geçilebilmesi için öncelikle bu bilinci oluşması gerekiyor. Bu bilinç nasıl olur, bizlerden yardım talep ederek, bizlerden eğitim talep ederek olabilir. Bizler buna her zaman hazırız. Sizlerin de desteği ve vermiş oldukları güçle görevimizin başındayız. Bu sürpriz ziyaretiniz çok teşekkür ederiz. Ziyaretiniz bize onur verdi, gurur verdi. Sizlere beraber güçlüyüz" diye konuştu.

Sürpriz ziyareti gerçekleştirenlerden Mustafa İlmas, emeklerinden dolayı itfaiye personellerine teşekkür etti. Sevinçlerine ortak olmak adına böyle bir sürpriz hazırladıklarını dile getiren İlmas, "Bizlerde sizlerle gururlandık, sevindik, mutlu olduk. İtfaiyeciler haftanızı kutlamak adına, sizleri mutlu etmek adına bir şeyler yapabildiysek, sizin sevincinizi, işe olan sevginizi arttırabildiysek bizler için ne mutlu. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyoruz. İyi ki varsınız, emekleriniz unutulmaz" şeklinde konuştu.

Gençlerin gerçekleştirdiği ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Hataylı gençlerden itfaiyecilere pastalı sloganlı sürpriz

112 Acil, İtfaiye, Hatay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hataylı gençlerden itfaiyecilere pastalı sloganlı sürpriz - Son Dakika

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