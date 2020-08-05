Hataylı gurbetçi aile toprağa verildi - Son Dakika

Hataylı gurbetçi aile toprağa verildi

Konya- Ankara yolunda kaza yapan gurbetçi aile Hatay'da toprağa verildi

HATAY - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilde yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişi bugün Hatay'da toprağa verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, Hataylı gurbetçi ailenin bulunduğu otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Hatay'dan Almanya'ya giden Gürkan Tekoğlu yönetimindeki Alman OL GP 220 plakalı otomobil, park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü Gürkan Tekoğlu ile yanındaki eşi Pelin Tekoğlu (31), kızları Melina ve Melisa Tekoğlu ile kayınbiraderi Mehmet Ali Eskisarılı yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden 5 kişi için bugün öğle namazına müteakip Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi de Almanya'dan gelerek cenazeye katılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Düzenlenen cenaze töreninde kılınan cenaze namazının ardından, hayatını kaybeden 5 kişiden 1'i daha önce defnedilirken, 4 kişi ise birlikte Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.