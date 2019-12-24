Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı - Son Dakika

Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı

6 saat önce

Hatay'da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı, System.String[]

Hatay'da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'da yaşayan Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, mum yakıp, dilekler dileyerek dünya barışı için dua etti. Noel'in ve yeni yılın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyen Ortodoks Kilisesi Papazı Dimitri Doğum, "Başta şehrimizde, vilayetimizde, ülkemizde ve bütün dünyada bu bayramın ve yaklaşmakta olan yeni yılın bütün dünyaya barış, sevgi, kardeşlik getirmesini yüce Allah'tan niyet ediyoruz. Nice mutlu bayramları hep beraber yaşamak dileğiyle" dedi.

"NOEL İLE YILBAŞININ BİRBİRLERİYLE HİÇBİR ALAKASI YOKTUR"

Noel ile yılbaşının birbirleriyle alakası olmadığını söyleyen Antakya Ortodoks Kilisesi Jan Delüller ise, "Bugün bütün dünyada Noel'i kutluyorlar. Noel aslında bir yeniliktir, eski bir insanın yeni bir insan olmak şeklidir. Bazen insanlar karıştırırlar Noel ile yılbaşını, yılbaşının Noel ile hiçbir alakası yoktur. Noel bizim doğuş bayramının kutlanışıdır. Yılbaşı ise evrensel bir kutlamadır. Onun için biz hem Noel'i kutluyoruz hem yeni yılı kutluyoruz. Biz bütün insanlığa barış, kardeşlik, sevgi, dostluk ve kucaklaşmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

Ayin sonrasında kilise bahçesinde verilen kokteyle katılan Hristiyan vatandaşlar, havai fişek gösterisi ile birlikte birbirlerinin Noel Bayramı'nı kutladı.

(İHA)

Antakya, Hatay, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi
Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
04:47 Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti - Son Dakika
04:41 Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
04:39 Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
04:38 Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu - Son Dakika
04:33 BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 04:57:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hataylı Hristiyanlar Noel'i kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]