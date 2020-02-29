Hataylı İdlib şehidini binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hataylı İdlib şehidini binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Hataylı İdlib şehidini binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 34 arkadaşı ile birlikte şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın cenazesi memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hataylı İdlib şehidini binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 34 arkadaşı ile birlikte şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın cenazesi memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin cenazesine binlerce kişi katıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın naaşı Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine getirilirken anne Edibe ile baba Yusuf gözyaşı döktü. 29 yaşındaki şehidin cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende ailenin isteği üzerine gazeteciler alana alınmadı. Ancak cenazede anne, baba ve kardeşlerin güçlükle ayakta durduğu görülürken şehidin bir yakını fenalaşarak tedavi amaçlı ambulansa alındı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Antakya Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Tören alanının etrafındaki evlere de Türk bayraklarının asıldığı görülürken bazı vatandaşlar evlerinden töreni takip etti.

Antakya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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