Hataylı itfaiyeci, yangın yerine sürpriz doğum günü pastasının mumlarını söndürdü - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, elli yaşına giren mesai arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.
Arkadaşlarının yangın ihbarı üzerine aracına binen Ahmet Ufuk Keleş, üzerinde mumların yandığı doğum günü pastasıyla karşılaştı.
Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Keleş, bu sefer yangın yerine pasta üzerindeki mumları söndürdü
Elli yılı geride bırakan Keleş, daha sonra sürprizi hazırlayan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.
Kaynak: AA
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