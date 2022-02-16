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Hataylı kadınlar "gastronomi kenti"nin lezzetlerini üretip satıyor - Son Dakika

Hataylı kadınlar "gastronomi kenti"nin lezzetlerini üretip satıyor

16.02.2022 12:04
Hataylı kadınlar "gastronomi kenti"nin lezzetlerini üretip satıyor

Hatay'da sosyal medya üzerinden tanışıp bir araya gelen 7 kadın, kurdukları kooperatifle hem aile bütçelerine katkı sunuyor hem de gastronomi kentinin yöresel lezzetlerini Türkiye'nin dört bir tarafına tanıtıyor.

Hatay'da sosyal medya üzerinden tanışıp bir araya gelen 7 kadın, kurdukları kooperatifle hem aile bütçelerine katkı sunuyor hem de gastronomi kentinin yöresel lezzetlerini Türkiye'nin dört bir tarafına tanıtıyor.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve evlerinde yaptıkları yöresel ürünleri satışa çıkaran 7 kadın, siparişlerinin artması üzerine sosyal medya üzerinden birbirleriyle tanışıp iş birliği yapma kararı aldı.

Kadınlar, kurdukları Kırıkhan Kadın Girişimciler Kooperatifi çatısı altında birleşip bahçelerinde yetiştirdikleri ve daha sonra el emekleriyle hazırladıkları ürünleri ortaya koymaya başladı.

Aralarında coğrafi işaret tescilli ürünler de bulunan biber ve domates salçası, sürk, tuzlu yoğurt, reçel, nar ekşisi, defne sabunu ve pekmez gibi Hatay'ın yöresel lezzetlerini üreten kadınlar, bunları Türkiye'nin dört bir yanına satarak hem aile hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

"Siparişler artınca tek başıma yetiştiremez oldum"

Kooperatif başkanı Nermin Özer, AA muhabirine, çocuklarına doğal ürünler yedirmek amacıyla yıllar önce evinde yöresel ürünleri yapmaya başladığını söyledi.

Çevresindekilerin ürünlerini beğenmesiyle satış yapmaya da başladığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Siparişler artınca tek başıma yetiştiremez oldum. Daha sonra aynı ilçede yaşadığımız ev kadınlarının da bu işi yaptığını gördüm. Sosyal medyadan haberleşerek bir araya geldik. Hatay ve Kırıkhan'a özgü yöresel ürünleri daha güzel tanıtmak için kooperatif kurmaya karar verdik. Herkesin kendi bahçesi var, bahçedeki ürünler çok fazla satılamıyordu. Biz de zeytin, biber, domates, kabak ve turunç gibi yerlere dökülen ürünlerimizin heba olmaması için onları işlemeye başladık."

Özer, 20'nin üzerinde yöresel ürünü hazırladıklarını ve kendilerini geliştirip daha fazla kadına iş imkanı sağlamak istediklerini kaydetti.

Bütçelerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Girişimci kadınlardan Songül Haklı da sattığı ürünlerden elde ettiği gelirle 3 çocuğunun eğitimini sürdürmesini sağladığını anlattı.

Evinin bahçesindeki domates, biber, kozalak gibi ürünleri toplayıp kooperatifte işlediğini belirten Haklı, çalışarak mutlu olduğunu ifade etti.

Kooperatif üyelerinden Yurdagül Kaya, sosyal medyadan bir araya geldiği diğer girişimci kadınlarla hem üretim hem satış yaptıklarını ve aile bütçelerine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

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Gastronomi, Türkiye, Medya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hataylı kadınlar 'gastronomi kenti'nin lezzetlerini üretip satıyor - Son Dakika


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