Son Dakika Haberleri: Hataylı Kadınların Kar Sevinci

Hataylı Kadınların Kar Sevinci

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı yaylada kar yağışına sevinen kadınların paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı yaylada kar yağışına sevinen kadınların paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

İlçeye bağlı Kaledibi Yaylası'na yağan karı cep telefonu ile görüntüleyen 2 kadın, bu anları sosyal medyada paylaştı. Kadınlar, kar yağarken çektikleri görüntüler için, Kar tam tutmuştur. Beklediğimiz an geldi. Biz bu anı bekliyorduk. Karda yürüyoruz. Soğuk yok. Soğuk var sanma. Kardan korkma. Üstümüze kar yağıyor dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:04 Kaynak: DHA

İskenderun, Hatay, Kar, Güncel
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