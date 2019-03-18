Hataylı Kadınların Kar Sevinci
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı yaylada kar yağışına sevinen kadınların paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesine bağlı yaylada kar yağışına sevinen kadınların paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.
İlçeye bağlı Kaledibi Yaylası'na yağan karı cep telefonu ile görüntüleyen 2 kadın, bu anları sosyal medyada paylaştı. Kadınlar, kar yağarken çektikleri görüntüler için, Kar
tam tutmuştur. Beklediğimiz an geldi. Biz bu anı bekliyorduk. Karda yürüyoruz. Soğuk yok. Soğuk var sanma. Kardan korkma. Üstümüze kar yağıyor dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:04 Kaynak: DHA
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