Son Dakika Haberleri: Hataylı Künefecilerde Yılbaşı Mesaisi

Hataylı Künefecilerde Yılbaşı Mesaisi

1 saat önce

Hatay'da künefeciler yılbaşı dolayısıyla artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Hatay'da künefeciler yılbaşı dolayısıyla artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Kentte yılbaşında sevdikleriyle bir araya gelerek aynı sofrada vakit geçirmek isteyen vatandaşların tatlıdan yana tercihlerinin başında künefe geliyor. Hataylı künefeciler artan siparişleri karşılamak için çalışıyor.

Künefe ustası Fatih Uzunparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesinde hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Hatay'da yılbaşında vatandaşların genelde yaş pasta yerine künefe tatlısını tercih ettiğini ifade eden Uzunparmak, "Biz de siparişlere ve şehir dışından gelen misafirlerimize künefe yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah yeni yıl künefe tadında çok tatlı bir şekilde geçer, ülkemize hayırlı olur." dedi.

Künefe ustası Reşit Ulaşır ise meslektaşlarının vatandaşların istedikleri künefeleri yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Ulaşır, Hataylıların her yılda olduğu gibi bu yılbaşında da tatlı olarak künefeden vazgeçmediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:11 Kaynak: AA

Fatih, Hatay, Güncel
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