Hataylı öğrenciler, atık malzemelerle 300 okula kütüphane kazandırdı - Son Dakika

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, atıl durumdaki malzemelerle yaptıkları kitaplık, masa ve sandalyelerle kent genelindeki 300 okula kütüphane kazandırdı.

Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında atölyede kullandıkları malzemelerden geriye kalan atık ahşapları değerlendiriyor.

Atölyede çalışan 25 öğrenci, atık malzemeleri yeniden işleyerek kitaplık, masa, sandalye, sehpa ve rafa dönüştürüyor.

Geri dönüşümle elde edilen ürünler, kütüphane ihtiyacı olan eğitim kurumlarına gönderiliyor.

"Öğrencilerin yardımlaşma duygusu da gelişiyor"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Ahmet Zeytineli, AA muhabirine, Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesine geçen yıldan bu yana destek olduklarını söyledi.

Okul bünyesindeki atölyelerinde atık malzemeleri en iyi şekilde değerlendirdiklerini anlatan Zeytineli, bu malzemelerden geri dönüşümle belirlenen okullara kitaplık, masa, sandalye, raf yaptıklarını belirtti.

Zeytineli, öğrencilerin yapılan çalışmayla hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de atık malzemeleri değerlendirerek ekonomiye kazandırdığını aktardı.

Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesiyle öğrencilerin yardımlaşma duygusunun da geliştiğini vurgulayan Zeytineli, "Kırıp sobada yakılacak veya çöpe gidecek atık malzemeleri değerlendirerek kütüphaneye dönüştürüyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında 300 okula atık malzemelerden kütüphane kazandırdık. Öğrencilerimiz, projede görev aldığı ve ihtiyacı olan okullara katkıda bulunduğu için çok mutlu." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Ali Bayrakçı da atölyede atık malzemeleri yeniden değerlendirerek okullara kitaplık yaptıklarını söyledi.

Yunus Emre Özalan da hem mesleğin inceliklerini öğrendiği hem de ihtiyacı olan okullara katkıda bulunduğu projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.