Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım - Son Dakika

Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenciler tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesine kışlık giyecek yardımı gönderildi.

Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenciler tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesine kışlık giyecek yardımı gönderildi.

Kendi aralarında topladıkları battaniye, eldiven, çorap, mont ve çeşitli kıyafetlerden oluşan poşetleri okula getirerek sınıfta bir araya getiren öğrenciler, giysilerin tasnifini de yaptı.

Öğrencilerin düzenlediği yardım kampanyasına okul idaresi ile öğretmenler de destek verdi.

Okulun özel eğitim öğretmeni Osman Tortuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere destek olmak için öğrencileriyle bir kampanya yaptıklarını söyledi.

Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırına çok sayıda ailenin geldiğini hatırlatan Tortuk, yaşanan drama sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Ekranlarda her gün yeni bir insanlık dramı görmekten üzüntü duyduklarını ifade eden Tortuk, "Bu yardımlaşma atalarımızın bize bıraktığı merhamet duygusunun hem çocuklarımızda karşılığı hem de bizlerde devam ettiğinin göstergesidir. Geçmişte olduğu gibi Türk her zaman beklenen olmuştur, öğrencilerimizle birlikte karınca kararınca bir yardım kampanyası başlattık." dedi.

Yayladağı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından temin edilen 150 poşet yardım malzemesi, İdlib'e yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınır hattına göç eden ailelere gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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