Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor - Son Dakika

Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor

19.12.2020 08:16
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor, System.String[]

HATAYLI ressam Perihan Çapar (50), çocukluk yıllarından beri merak duyduğu ve kendini geliştirerek açtığı atölyede resim sanatında kullandığı 'spatula' ile eşsiz eserlere imza atıyor.

HATAYLI ressam Perihan Çapar (50), çocukluk yıllarından beri merak duyduğu ve kendini geliştirerek açtığı atölyede resim sanatında kullandığı 'spatula' ile eşsiz eserlere imza atıyor. Antakya'daki atölyesinde yaptığı eserlerle resim sanatına farklı bir boyut katan Çapar, kentin dokusunu, kültürünü, medeniyetini ve doğasını, spatula ile tablolara işliyor. Resim sanatı üzerine akademik bir eğitim almadan, kendi çapında resimler yapan Çapar, tablolarını ulusal ve uluslararası fuarlarda sergiledi.

Hatay'da, çocukluktan bu yana merak duyduğu ve kendisini geliştirerek 2008 yılında açtığı atölyede resim sanatında kullandığı 'spatula' ile eşsiz eserlere imza atan Perihan Çapar, 2004 yılından beri atölye çalışmaları yaptığını ancak kendi atölyesini 2008 yılında açtığını ifade etti. Çapar, "İlk başlarda beğendiğim çalışmaları tabloları röprodüksiyon çalıştım sonra kendime özgü çalışmalarım oldu. Spatula tekniği ile tanıştıktan sonra bu teknikten farklı bir lezzet aldığımı fark ettim. Spatula kullanarak resim yapmak gerçekten farklı bir tat, fırçadan çok farklı. Kendimi çok daha iyi ifade ettiğime inandım, daha coşkulu, daha derinlikli. Elbette fırçanın tadı da farkı ama spatula çalışmalarım daha çok beğenildiğine inanıyorum. Spatula ile daha kabartılı figürler ve objeler daha ön plana çıkıyor. Renklerin oturması daha güzel yansıyor tabloya" dedi.

'RESİM BENİM İÇİN, NEFES ALMAK GİBİ BİR ŞEY'

Hem fırça tekniği hem de spatula tekniğini kullanarak yaptığı tabloların da olduğunu belirten Çapar, "Antakya'nın tarihi dokusunu ve emekçi insanları çalışmayı seviyorum. Yaptığım bir tabloda insan olmalı. Resim yaşam sevinci gibi, nefes almak gibi bir şey benim için" dedi. Spatula tekniği ile yaptığı tablolara rağbetin olduğunu ve şehir dışına da gönderdiğini ifade eden Çapar, pandemi sürecinden dolayı işlerinin durgun olduğunu ifade ederek, bu dönemi bir an önce atlatmayı diledi.


Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor
Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor

Antakya, Ressam, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hataylı ressam, 'spatula' kullanarak eşsiz eserlere imza atıyor - Son Dakika


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