Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi Siirt'in Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un cenazesi memleketi Hatay'a getirildi.

Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi

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HATAY - Siirt'in Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un cenazesi memleketi Hatay'a getirildi.

Siirt'te gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle gerçekleşen çatışmada ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

2 yıl önce evlenen 1 çocuk babası şehit polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un Hatay'daki ailesine bugün yetkililer tarafından acı haber verilirken şehidin cenazesi de Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şehidin cenazesinin, Kırıkhan Hacı Meryem Kompleksinde düzenlenecek törenin ardından Kırıkhan Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Hatay, Siirt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hataylı şehidin cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
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