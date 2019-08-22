Son Dakika Haberleri: Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu
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Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in katıldığı törende baba Haşim Uçar, anne Fatma Uçar ve şehit yakınları şehidin naaşı başında gözyaşı döktü. Acılı anne evladının al bayrağa sarılı tabutuna bakarak, "Sana tek tek gelemediler yavrum. Onlar korkak, birbirlerinin arkasına mı sığındılar yavrum" diyerek evladına seslendi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı tekbirler ve teröre lanet sloganlarıyla şehitliğe götürüldü. Şehidin naaşı Antakya Şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

Jandarma, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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