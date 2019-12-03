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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucun şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucun şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatıyla birlikte terörden arındırılan Tel Abyad'ın Ebu Ed Duhur bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce askeri üsse düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar için Hatay'ın Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin babası Hikmet Çınar ve erkek kardeşleri güçlükle ayakta dururken, şehidin annesi Emine Çınar ise evladının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından biri kız 3 kardeşi bulunan şehidin naaşı tekbirler ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları eşliğinde mezarlığa götürüldü. Şehidin naaşı Bitiren Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Adem Karagöz - Mehmet Bayrak/İHA)

Telabyad, Hatay, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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