Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay, memleketi Hatay'da toprağa verildi Şehidin babası Hüseyin Günay ve annesi Şemse Günay, evlatlarının naaşına sarılıp "vatan sağolsun" dedi Hakkari'de teröristlerle çıkan...

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay, memleketi Hatay'da toprağa verildi

Şehidin babası Hüseyin Günay ve annesi Şemse Günay, evlatlarının naaşına sarılıp "vatan sağolsun" dedi

HATAY - Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için köy meydanına götürüldü. Şehidin babası Hüseyin Günay ve annesi Şemse Günay evlatlarının naaşına sarılıp, "vatan sağolsun" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

Cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, belediye başkanları ve mahalle halkı katıldı.

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari, Hatay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 05:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son Dakika

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