Son Dakika Haberleri: Hataylı Sporculardan Büyük Başarı

Hataylı Sporculardan Büyük Başarı

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un amatör ve profesyonel branşlarda mücadele eden takımları, bölgesel ve ulusal turnuvalarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Hataylı Sporculardan Büyük Başarı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2018 Akdeniz Kulüplerarası Tay-Kik Şampiyonası'nda mücadele eden Hataylı sporcular, şampiyonayı derecelerle tamamlayarak büyük başarı sağladı.

12 kulüpten 227 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Akmancalar Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 6 birincilik, 3 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek büyük başarıya imza attı.

Turnuva sonrası düşüncelerini paylaşan takım antrenörleri Ali Nail Akman ve Murat Akman, sporcularının gösterdiği başarıdan dolayı kendilerini tebrik ettiğini ve 2019 yılında daha çetin turnuvalarda yarışacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:37 Kaynak: Bültenler

Manavgat, Antalya, Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Güncel
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