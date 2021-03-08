Hataylı taksiciden kadınlara ücretsiz ulaşım jesti - Son Dakika

Hatay'da taksicilik yapan Oğuz Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz hizmet verdi.

Antakya ilçesinde taksicilik yapan Bolat (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir farkındalık yaratmak için gün boyu taksisine binen kadınlardan ücret almadığını söyledi.

Son zamanlarda yaşanan kadına şiddet olaylarına dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"Kadına şiddete tüm inancımızla hayır diyoruz. Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz. Bugün taksime binen kadınlara ücretsiz hizmet vermeye eşimle birlikte karar verdim. O da saygı duydu, iyi bir fikir dedi. O yüzden de böyle bir şey yapmayı düşündüm. Sabahtan bu yana çalışıyorum, tabi ilk olarak kimseye bir şey söylemiyorum. Araçtan inerken 'borcumuz ne kadar' diye sorduklarında, 'borcunuz yok hanımefendi' diyorum. Şaşırıyorlar, 'helal olsun' diyorlar, iyi dilek temennilerinde bulunuyorlar."

Taksiye binen Yaren Kapı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz taksi hizmeti veren Bolat'a, güzel davranışından dolayı teşekkür etti.