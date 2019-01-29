Hataylı Üzüm Üreticilerinin Budama Mesaisi

Hatay'da, üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı ve bölgede "üzüm cenneti" olarak anılan Hassa ilçesindeki üreticiler, yeni sezon öncesi budama çalışmalarına başladı.

Hatay'da, üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı ve bölgede "üzüm cenneti" olarak anılan Hassa ilçesindeki üreticiler, yeni sezon öncesi budama çalışmalarına başladı.



Yeni sezonda, bağlarından daha iyi verim almak isteyen Hassalı üzüm üreticileri, havaların güneşli gitmesiyle budama çalışmaları için üzüm bağlarına akın etti.



Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin bağlarda tıraşlama işlemlerini yağışlı olmayan günlerde yaptıklarını söyledi.



Bölgedeki vatandaşların en büyük geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetler, bunlardan en önemlisinin de bağcılık olduğunu belirten Şahiner, şöyle konuştu:



"Üreticilerimiz daha lezzetli ve kaliteli ürünler alabilmek yoğun bir şekilde tıraşlama ve imar çalışmalarına devam etmektedir. Yağışlar şu ana kadar çok güzel. Bu yağışlara bağlı olarak bu yılki mahsullerimiz çok güzel olacaktır, öyle bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl maalesef ürünlerimizi, çiçek açma zamanı yağan düzensiz yağışlardan koruyamadık. Çok büyük zayiat oldu. İnşallah bu yıl zayiat olmaz. Emeklerimiz boşa gitmez. Verim güzel olur inşallah. Üreticilerimizin de yüzleri güler"



Üreticilerden Nurullah Kara da aile olarak yaklaşık 50 yıldır üzüm üreticiliği yaptıklarını kaydetti.



Bağlardaki budama işleminin mart ayının sonlarına kadar devam edeceğini aktaran Kara, "Bağlarımızdaki tıraşlama işlemi yaklaşık iki ay boyunca devam eder. Daha kaliteli verim almak için tıraşlama yaparız. Tıraşlama yapmadığın zaman dallar birbirine girer. İyi bir mahsul alamazsın. Tıraşlama yaptığımız çalıları da toprak kuruduğu zaman traktörlerle evlere götürüp yakarız." ifadelerini kullandı.



İlçede 30 yıldan bu yana üzüm üreticiliği yapan 62 yaşındaki Mustafa Ağca ise daha kaliteli ürünler alabilmek için üzümlere çok iyi şekilde baktıklarını aktardı.



Üzüm yetiştiriciliğinin meşakkatli ve yorucu bir iş olduğunu vurgulayan Ağca, hasadın iyi geçmesi halinde tüm yorgunluklarının gittiğini, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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