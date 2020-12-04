Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun - Son Dakika

Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun

04.12.2020 18:46
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun, System.String[]

Hatay'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tarihi Uzun Çarşı esnafına yönelik kapatma tavsiyesi sonrasında esnaflar bu tavsiyeye uyacaklarını söyledi.

Hatay'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tarihi Uzun Çarşı esnafına yönelik kapatma tavsiyesi sonrasında esnaflar bu tavsiyeye uyacaklarını söyledi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı A. Kadir Teksöz'ün tarihi Uzun Çarşı'nın 1 haftalığına kapatılması ile ilgili tavsiye kararı aldıklarını açıklamasının ardından bu durum esnaflar tarafından olumlu karşılandı. 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'da esnaflar Pazartesi günü itibari ile işyerlerini açmayacaklarını belirtti.

Tarihi Uzun Çarşı'da uzun yıllardır esnaflık yapan Mehmet Gündüz, tavsiye kararına uyacağını, vatandaşların da evde kalması gerektiğini belirterek, "Başkanımız güzel bir açıklama da bulundu. Aslında ben bu hafta da kapatarak bir hafta gelmeyi düşünmedim. Ama önümüzdeki haftadan itibaren kapatıp evde kalıp tatil yapmayı düşünüyorum. Vatandaşlarımız da dışarıya çıkmasın ve evde kalsın. Maske mesafe ve hijyene dikkat etsinler" dedi.

Çarşıda tatlıcılık yapan Şahap Fansa ise artık kazancı bir kenara bırakarak sağlıklarını düşündüklerini belirterek, "Bizde karar gelmeden kapatmayı düşünüyorduk. Artık kazancımızı bir kenara bıraktık evde çocuklarımız anne babamız var. Böyle bir tavsiyeyi uzun zamandır bekliyorduk. Karar gelmezse de biz kendimiz kapatmayı düşünüyoruz. Zaten şu anda da zor geçiniyoruz. Çarşıya gelen giden oluyor ama millet para harcamaya korkuyor" dedi.

Uzun yıllardır Uzun Çarşı'da kasap olarak vatandaşlara hizmet veren Ender Öter ise korona virüsün çok can aldığını bu yüzden kapatmanın daha doğru olacağını belirterek, "Şu anda Covid virüsü çok can yakıyor, kapatmanın olması gerekiyordu, daha önceden böyle bir karar alınsa bu kadar yayılmayabilirdi. Şu anda da işlerimizi etkilemiş durumda ama can yakıcı haberler almaktayız ve günlük ölüm sayısı da çok fazla. En azından virüsün yayılmasını önlemiş oluruz. Bu şekilde herkes dışarda bir çözüm olmuyor. Kısmi yasaklar çok etkili olmadı, 14 gün süreyle komple kapatılırsa belki daha da faydalı olur" dedi. - HATAY

Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun

Esnaf ve Sanatkarlar, Kadir Teksöz, Pazartesi, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hataylı Uzun Çarşı esnafı kapatma tavsiyesinden memnun - Son Dakika


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