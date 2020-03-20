Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi - Son Dakika
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Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi

6 saat önce

Hatay'da sağlık çalışanlarına destek için başlatılan sosyal destek projesinde ikinci kez vatandaşlar balkonlardan alkış tuttu.

Hataylı vatandaşlar sağlık çalışanlarına bugün de destek verdi, System.String[]

Hatay'da sağlık çalışanlarına destek için başlatılan sosyal destek projesinde ikinci kez vatandaşlar balkonlardan alkış tuttu.


Hatay'da sağlık çalışanları ikinci kez balkonlardan alkışlandı. Türkiye'de korona virüs vakaları artarken yoğun çalışma koşulları ile emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek için vatandaşlar bir kez daha saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak tüm sağlık çalışanlarını alkışladılar. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, Hatay'ın ilçelerinde bulunan insanlar balkondan sağlık çalışanlarını destek için alkış tuttular. Kimi vatandaşlar ise araçlarına Türk bayrağı tutarak konvoy ile korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi. - HATAY

Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:52 Kaynak: İHA

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