Son Dakika Haberleri: Hataylı Yüzücü 6 Altın Madalya Kazandı

Hataylı Yüzücü 6 Altın Madalya Kazandı

1 saat önce

Hataylı yüzücü Kamil Köseoğlu, Edirne'de düzenlenen Uluslararası Masterler Kış Yüzme Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.

Hataylı Yüzücü 6 Altın Madalya Kazandı, System.String[]
Hataylı yüzücü Kamil Köseoğlu, Edirne'de düzenlenen Uluslararası Masterler Kış Yüzme Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.

Köseoğlu, 60-64 yaş grupları arasında yapılan şampiyonada 800 metre serbest, 400 serbest, 200 metre kelebek, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 400 metre karışık olmak üzere 6 dalda birincilik elde etti.

Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin hayatında ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası yüzme yarışlarında Hatay'ın tanıtımı için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Köseoğlu, "Bu kapsamda, Edirne'de yapılan Uluslararası Masterler Yüzme Şampiyonası'nda güzel derece elde ettiğim için mutluyum."dedi.

Köseoğlu, hedefinin bu yıl ağustos ayında Güney Kore'de düzenlenecek Masterler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:59 Kaynak: AA

Edirne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Benzia, TFF Listesine Dahil Edilmedi Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor

Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi Akhisar Maçında Robinho'nun Hareketi Visca'yı Onurlandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hataylı Yüzücü 6 Altın Madalya Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]