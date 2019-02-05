Hataylı Yüzücü 6 Altın Madalya Kazandı

Hataylı yüzücü Kamil Köseoğlu, Edirne
'de düzenlenen Uluslararası Masterler Kış Yüzme Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı.
Köseoğlu, 60-64 yaş grupları arasında yapılan şampiyonada 800 metre serbest, 400 serbest, 200 metre kelebek, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 400 metre karışık olmak üzere 6 dalda birincilik elde etti.
Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin hayatında ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Uluslararası yüzme yarışlarında Hatay'ın tanıtımı için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Köseoğlu, "Bu kapsamda, Edirne'de yapılan Uluslararası Masterler Yüzme Şampiyonası'nda güzel derece elde ettiğim için mutluyum."dedi.
Köseoğlu, hedefinin bu yıl ağustos ayında Güney Kore
'de düzenlenecek Masterler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.