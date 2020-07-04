Hataylılar şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk avantajını elinde bulundururken, Hatay şehri de Süper Lig'e odaklandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un en avantajlı takım olduğunu ve 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmanın onurunu yaşayacaklarını söyledi.

1. Lig'de mücadele eden ve lider konumda bulunan Hatayspor'da, taraftarlar ligin bitimine üç hafta kala takımlarının avantajlı durumda olması dolayısı ile tamamen şampiyonluğa odaklandı. 53 yıllık geçmişi olan Hatay ekibi, şampiyon olması halinde tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Şehir genelinde herkes heyecanlı bir şekilde kalan maçları beklerken, taraftarlar takımlarından umutlu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Başkan Savaş, Hatay'ın kimlikli bir şehir olduğunu kimliksiz bir şehrin markalaştırılamayacağını belirterek, "Şu anda üç hafta kaldı, ligde son maçımızda bir mağlubiyet aldık ama biz bunu tolere edecek güçteyiz. Yiğidin düştüğü yerden kalkacağını bilenlerdeniz. Şu anda ikinci ile aramızda 3 puan var ama averajla biz onlardan üstünüz 4 puan sayılır o. Üçüncü ile 4 puan var. Kalan üç maçta da en avantajlı takım biziz. İki maç sahamızda, bir tanesi deplasmanda. Bu avantajı kullanıp 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmanın onurunu yaşayacağız. Belki çok iddialı bir laf olacak ama biz bundan sonraki süreç içerisinde Hatay'da taraftarlarımıza Barcelona'yı seyrettirmek istiyoruz. Bugüne kadar her koyduğumuz hedefi yakaladık. Rabbim bizi mahcup etmesin ama bu hedef doğrultusunda koşacağız. Herkes Süper Lig'de kalıcı, altyapısı ile birlikte geleceğe umut veren bir Hatayspor görecektir" dedi.

Hatayspor taraftarlarından Ali Obuz ise Hatayspor'un Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirterek, "Koyu bir Hatayspor taraftarıyım. 53 yıllık bir özlem var Hatay'da, inşallah bu sezon buna son vereceğiz. Taraftar olarak biz futbolcularımıza, teknik ekibe güveniyoruz. Bu sene Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Taraftarlar olarak pazar günü Hatayspor'u stada meşalelerle uğurlayacağız. Bu yolun sonu şampiyonluk, o sene bu sene olacak. Süper Lig'e çıkarsak hayalimiz tabi kalıcı olmak. Hatayspor'un önce adını zirveye taşıyıp daha sonra güzel yerlere getirip, Avrupa'da Hatay'ın sesini duyurmak. Güzel yerlere geleceğimiz inanıyoruz. Pazar günü Keçiörengücü'nü geçeceğiz, sonra da Adana'dan üç puanla döndüğümüzde futbolcularımızı Belen'de karşılayıp, meşalelerle getireceğiz" diye konuştu.

Hataysporlu taraftar Ayten Yeşil ise kadınlar olarak Hatayspor'u Süper Lig'de görmek istediklerini ifade ederek, "Hatayspor'u yakından takip ediyoruz. Çocuklarımızla berabere bu heyecanı paylaşıyoruz. İnşallah şampiyonluğu da göreceğiz, Hataylı kadınlar olarak destekliyoruz. Kalan üç maçını da kazanıp bir üst lige çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - HATAY