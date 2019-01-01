Hataylılar Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı
1 saat önce
Hatay'da binlerce vatandaş, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı'nda halaylarla kutladı.
Hatay
'da binlerce vatandaş, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı
'nda halaylarla kutladı. Merkez Antakya
ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanında hazırlanan yeni yıl kutlaması vatandaşların ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Hataylı, halay çekerek yeni yılı kutladı. Saatler
00.00'a yaklaşırken geri sayım başladı ve 2019'a girilen ilk dakikalarda vatandaşlar, havai fişek gösterisiyle yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:18 Kaynak: DHA
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