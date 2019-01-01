Hataylılar Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı
35 dakika önce
HATAY'da binlerce vatandaş, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekip, oyunlar oynayarak kutladı.
HATAY'da binlerce vatandaş, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı
'nda halay çekip, oyunlar oynayarak kutladı. Merkez Antakya
ilçesinde Hatay
Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanında hazırlanan yeni yıl eğlencesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, halay çekerek yeni yılı kutladı. Saatler
00.00'a yaklaşırken geri sayım başladı ve 2019'a girilen ilk dakikalarda vatandaşlar, havai fişek gösterisiyle yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:37 Kaynak: DHA
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