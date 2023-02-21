Hataylılar yerle bir olan şehirden otobüslerle ayrılıyor - Son Dakika
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Hataylılar yerle bir olan şehirden otobüslerle ayrılıyor

21.02.2023 18:03

Hataylılar yerle bir olan şehirden otobüslerle ayrılıyor Depremzede Ümit Özalp: "Bu depreme 7.7 diyorlar ben ona kesinlikle inanmıyorum bu deprem 12'nin üzerindedir" Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları...

Hataylılar yerle bir olan şehirden otobüslerle ayrılıyorDepremzede Ümit Özalp: "Bu depreme 7.7 diyorlar ben ona kesinlikle inanmıyorum bu deprem 12'nin üzerindedir"
HATAY - Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları ile otobüslerle şehri terk ediyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir oldu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşta yaralandı. Evleri hasar gören veya yıkılan Hataylılar, şehirlerarası otobüs terminaline akın ederek kurtarabildikleri eşyaları ile yerle bir olan şehri birer birer terk ediyor. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli meydana gelen peş peşe depremler sonrasında hasarlı olan binalarda tamamen yıkılırken depremzedeler hiç bir eşyalarını kurtaramadı.
40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "40 yıldır burada yaşıyorum. Doğma büyüme Hatay Antakyalıyım. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Evimiz, yurdumuz, çocuğumuz. İşimizden olduk. Şu anki durumumuz içler acısı. Otobüslerle herkes ilini memleketini değiştirmeye çalışıyor. Bu depreme 7.7 diyorlar ben ona kesinlikle inanmıyorum bu deprem 12'nin üzerindedir. Çünkü taş üstünde taş kalmamış durumdadır" dedi.
Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her saat başı araba çıkıyor. Şuanda yoğunluk var. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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