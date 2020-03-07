Hatayspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor

Hatayspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

6 saat önce

Karşılaşma öncesi Hataysporlu taraftarlar, tribünlerde namaz kılarak, dua etti.

Hatayspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]

Karşılaşma öncesi Hataysporlu taraftarlar, tribünlerde namaz kılarak, dua etti. Taraftarlar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek andı.


Hataysporlu futbolcular da sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yer aldığı pankartla çıktı.


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Bahattin Şimşek, Candaş Elbil, Kamil Çetin


Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 67 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 87 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 58 Selim Ilgaz), Popov, Caner Hüseyin Bağ


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Pote, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), Sissoko (Dk. 80 Scuk), Mücahit Albayrak, Osman Çelik


Sarı kartlar: Dk. 52 Emrah Başsan, Dk. 70 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:14 
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