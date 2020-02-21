Hatayspor: 0-1

TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği lider Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

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