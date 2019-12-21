Hatayspor 1-0 Adanaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor 1-0 Adanaspor - Son Dakika Spor

Hatayspor 1-0 Adanaspor

6 saat önce

Hatayspor 16. haftada sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

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Hatayspor 16. haftada sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Deniz Turgut


Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 90 2 Muhammed Samed Karakoç), Rayane, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Bokila, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 84 Alican Özfesli), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 67 Quali)


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş, Utku Şen, Marvin Sinan Büyüksakarya, Enes Yasin Akyol, Evren Korkmaz, Renan Diniz, Okan Adil Kurt (Dk. 90 1 İbrahim Aksu), Özkan Taştemur (Dk. 80 Mustafa Saltuk Ceviz)


Gol: Dk. 66 Selim Ilgaz (Hatayspor)


Sarı kartlar: Dk.19 Hakan Barış, Dk. 56 Özkan Taştemur, Dk. 63 Marvin Sinan Büyüksakarya, Dk. 80 Okan Kurt (Adanaspor), Dk. 73 Bokila, Dk. 76 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 3 Alican Özfesli (Hatayspor)


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Adanaspor, Hatayspor, Ilgaz, Selim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:01 
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