Hatayspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Hatayspor: 1-1

6 saat önce

STAT: VefaHAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat ŞenerFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk.

Hatayspor: 1-1, System.String[]

STAT: Vefa

HAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Sobiech)

HATAYSPOR: Akın Alkan - Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Selim Ilgaz), Diop

GOLLER: Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) - Dk. 61 Quali (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Jorquera, Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük) - Diop, Gökhan Karadeniz, Popov, Kubilay Sönmez (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.


Ramazan Civelek, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
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