Hatayspor: 1-2

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Erkan Akbulut (xx), Baran Eraslan (xx)ADANASPOR: Karacic (xx) - Evren (x), Mustafa (x), Savaş (xx), Celil (xx), Uğurcan (x), Umut (xx), Roni (xx)(Dk. 71 Eren x), Ahmet (x)(Dk. 83 İbrahim ?), Bagayoko (xx), M'Billa (x)(Dk.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Erkan Akbulut (xx), Baran Eraslan (xx) ADANASPOR: Karacic (xx) - Evren (x), Mustafa (x), Savaş (xx), Celil (xx), Uğurcan (x), Umut (xx), Roni (xx)(Dk. 71 Eren x), Ahmet (x)(Dk. 83 İbrahim ?), Bagayoko (xx), M'Billa (x)(Dk. 64 Eze x) ADANASPOR: Karacic (xx) - Evren (x), Mustafa (x), Savaş (xx), Celil (xx), Uğurcan (x), Umut (xx), Roni (xx)(Dk. 71 Eren x), Ahmet (x)(Dk. 83 İbrahim ?), Bagayoko (xx), M'Billa (x)(Dk. 64 Eze x) HATAYSPOR: Akın (xx)- Mesut (xx), Sadi (x)(Dk. 74 Soner ?), Yusuf (xxx), Popov (xx), Kubilay (xx), Selim (x)(Dk. 46 Barbosa xxx), Gökhan (x)(Dk. 63 Hamza x), Ouali (x)(Dk. 46 Caner x), Aabid (xxx), Mirkan (x)(Dk. 71 Buğra x) HATAYSPOR: Akın (xx)- Mesut (xx), Sadi (x)(Dk. 74 Soner ?), Yusuf (xxx), Popov (xx), Kubilay (xx), Selim (x)(Dk. 46 Barbosa xxx), Gökhan (x)(Dk. 63 Hamza x), Ouali (x)(Dk. 46 Caner x), Aabid (xxx), Mirkan (x)(Dk. 71 Buğra x) GOLLER: Dk. 59 (Adanaspor) - Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf (Hatayspor) GOLLER: Dk. 59 (Adanaspor) - Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf (Hatayspor) KIRMIZI KART: Dk. 59 Umut, Dk. 85 Eze (Adanaspor) KIRMIZI KART: Dk. 59 Umut, Dk. 85 Eze (Adanaspor) SARI KARTLAR: Bagayoko, Umut (Adanaspor) SARI KARTLAR: Bagayoko, Umut (Adanaspor) TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor, evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Hatayspor bu sonuçla TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. 13'üncü dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı. 13'üncü dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı. 35'ini dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali'nin, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi. 35'ini dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali'nin, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi. 59'uncu dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Roni'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Roni, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 59'uncu dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Roni'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Roni, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 69'uncu dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi. 69'uncu dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi. 78'inci dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 78'inci dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 89'uncu dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasında kafa vuruşu yapan Yusuf, topu ağlara gönderdi: 1-2. 89'uncu dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasında kafa vuruşu yapan Yusuf, topu ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşma, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

- Adana - Adana

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı

Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı

Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi

Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti

Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı

Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı

Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum