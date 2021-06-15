Üye Girişi
Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek - Son Dakika

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek

15.06.2021 12:37
Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekibin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da toplanıp kampa girecek.

Akdeniz ekibi, 19 Temmuz'da tamamlanacak Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıklarını 22 Temmuz-1 Ağustos'ta Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı 13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır 11:34 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti

Son Dakika Haberleri
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak         
13:56
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:19:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement