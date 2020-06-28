Hatayspor 2-0 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

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Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi

Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil