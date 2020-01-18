Hatayspor: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor: 2-2 - Son Dakika Spor

Hatayspor: 2-2

6 saat önce

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Turgut Doman (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cemil Tunç (xx)ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (xx), Ravil (xx), Sinan (xx), Ufuk (xx), Oğulcan (xx), Muhammed (xxx), Burak (xx) (Dk. 70 Furkan xx), Atakan (xxx), Metehan (xx) (Dk. 66 Ali xx), Yasin (xx) (Dk.

Hatayspor: 2-2, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cemil Tunç (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (xx), Ravil (xx), Sinan (xx), Ufuk (xx), Oğulcan (xx), Muhammed (xxx), Burak (xx) (Dk. 70 Furkan xx), Atakan (xxx), Metehan (xx) (Dk. 66 Ali xx), Yasin (xx) (Dk. 88 Kemal)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Popov (xx), Yusuf (xx), Sadi (xx), Mesut (xx), Kubilay (x) (Dk. 61 Alican x), Gökhan (xx) (Dk. 90+2 Barbosa), Caner Hüseyin (xx) (Dk. 75 Quali xx), Aabid (xx), Selim (xxx), Mirkan (xxx)

GOLLER: Dk. 7 Atakan, Dk. 37 Muhammed (Altınordu) - Dk. 33 Mirkan, Dk. 64 Selim (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Kemal (Altınordu) - Aabid, Selim, Mirkan (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu evinde iki kez öne geçtiği maçta lider Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. Altınordu'nun gollerini 7'nci dakikada Atakan ve 37'nci dakikada Muhammed; Hatayspor'un gollerini ise 33'üncü dakikada Mirkan ve 64'üncü dakikada Selim attı. Bu sonuçla İzmir ekibi 19, Hatay temsilcisi 37 puana ulaştı.

7'nci dakikada Altınordu öne geçti. Sağdan Oğulcan'ın ortasında topla buluşan Yasin'in pasında sağ çaprazdan Atakan meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 0-1.

14'üncü dakikada konuk ekipten Selim ceza sahası dışından vurdu, köşeye giden topu kaleci Erhan son anda çelmeyi başardı.

33'üncü dakikada soldan Altınordu ceza sahasına giren Mirkan rakiplerinden sıyrılarak sert bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.

37'nci dakikada sağdan Kerim kesti, ön direkte Muhammed'in bekletmeden vuruşunda top kalecinin bacaklarının arasında ağlarla buluştu: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

51'inci dakikada Oğulcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

64'üncü dakikada sağdan Popov'un ortasında kaleci Erhan'ın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Selim, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

84'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Quali'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci Erhan gole izin vermedi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.


Hatayspor, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
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