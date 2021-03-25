Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Maçın iptal edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, özel karşılaşmanın 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da planlandığını anımsatıldı.

Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe özel maçının, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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