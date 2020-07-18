Hatayspor 3-1 Bursaspor

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Bersan Duran
Hatayspor: Ömer Alıcı, Soner Örnek (Dk. 84 Fadıl Kocaoğlu), Gökhan Karadeniz (Dk. 78 Akomadi), Mesut Çaytemel (Dk. 78 Popov), Yasin Güreler, Quali (Dk. 50 Selim Ilgaz), Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran, Yusuf Abdioğlu (Dk. 50 Sadi Karaduman), Diop, Caner Hüseyin Bağ
Bursaspor: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Burak Kapacak), Seleznov (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Aykut Akgün, Recep Aydın, Ali Akman, Selçuk Şahin (Dk. 65 Burak Altıparmak), İsmail Çokçalış (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Sedat Dursun (Dk. 77 Rüştü Hanlı)
Goller: Dk. 19 Gökhan Karadeniz, Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 76 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 75 Tayfur Bingöl (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Cüneyt Köz, Dk. 90 1 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Dk. 51 Yasin Güreler (Hatayspor)