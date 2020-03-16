Hatayspor 3 hafta sonra kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor 3 hafta sonra kazandı - Son Dakika Spor

Hatayspor 3 hafta sonra kazandı

6 saat önce

Bordo-beyazlılar, 24'üncü haftada Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.

Hatayspor 3 hafta sonra kazandı, System.String[]

Bordo-beyazlılar, 24'üncü haftada Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.


Hatayspor, 25, 26 ve 27'nci hafta maçlarında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti.


Dün 28. hafta mücadelesinde, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Hatay ekibi, 3 hafta aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadı.


Ligde 53 puana ulaşan ve liderliğini sürdüren Hatayspor, bu galibiyetle Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.


Akdeniz ekibi, gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Osmanlıspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi         
20:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor 3 hafta sonra kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]