Hatayspor'a destek gecesi yapıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor için Hataylılar İstanbul'da kulübe destek gecesinde bir araya geldi.

Hatayspor, Süper Lig'e merhaba yemeğinde buluştu. Etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Hatay TFF Temsilcisi İbrahim Edhem Süner ve Hatayspor yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.

Gecede destek veren kişilere sembolik olarak yapılan kupa ve Hatayspor forması hediye edildi. - İSTANBUL