Hatayspor'a Sponsorluk Desteği
21 dakika önce
Pompa sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Wilo, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'a sponsor oldu.
Pompa sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Wilo, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor
'a sponsor oldu.
Wilo Türkiye
, Spor Toto 1. Lig'de başarılı bir grafik çizen ve bu sezon Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek final oynama başarısı gösteren Hatayspor'a sponsorluk desteği veriyor. Hataysporlu oyuncuların 2018-2019 sezonunda sahaya çıkarken giydiği şortlarda "Wilo logosu" bulunuyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolun gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyulduğu belirtildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:43 Kaynak: İHA
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