Boupendza Katar yolcusu

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Katar'a gitti.

Süper Lig'in son gol kralı Aaron Boupendza yılan hikayesine dönen transfer sürecinde, görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için Katar'a gitti.

Hatayspor Kulübü'nün görüşmeler için izin verdiği Boupendza Katar'ın yolunu tutarken, kulüpten yapılan açıklamada, "Aaron Salem Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Atakaş Hatayspor tarafından Katar'a gitmesine izin verilmiştir" denildi. - HATAY