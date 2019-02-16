Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1

Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1

33 dakika önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx), Kubilay (xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk.62 Dymtro x), Gökhan (xx) (Dk.

Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1, System.String[]


STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx), Kubilay (xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk.62 Dymtro x), Gökhan (xx) (Dk. 90 Karım Samb ?), Mesut (xx), Maiga (xx), Yusuf (xxx), Murat (xxx), Caner (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Rassoul (xx), Kaan (xx), Semih (xx), Erdal (xx), Süleyman (xxx), Traore (xx), Hakan (xx) (Dk. 67 Levent x), Kosecki (xx), Berk (xx) (Dk. 76 Gladkyy x), Pote (xx) (Dk. 87 Olıveıra x)

GOLLER: Dk.72 Yusuf (Hatayspor),  Dk.78 Yusuf (k.k.) (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Maiga, Kubilay, Mesut (Hatayspor), Hakan, (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile Yusuf'un önce Adana Demirspor ağlarına ardından da kendi kalesine attığı gollerle 1-1 berabere kaldı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:00 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Antakya, Mustafa Fehmi Kubilay, Hatayspor, Spor
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