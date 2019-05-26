Son Dakika Haberleri: Hatayspor - Adana Demirspor: 3-2

Hatayspor - Adana Demirspor: 3-2

7 saat önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Hakan Yemişken (xx)HATAYSPOR Akın (xxx), Kubilay (xxx), Selim (xx) (Dk.90 Soner ?), Gökhan (xx) (Dk.82 Dymtro x), Mesut (xxx), Mirkan (xx) Sadi (xx), Diallo (xxx), Yusuf (xxx), Murat (xx)(Dk.

Hatayspor - Adana Demirspor: 3-2, System.String[]

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Hakan Yemişken (xx)
HATAYSPOR Akın (xxx), Kubilay (xxx), Selim (xx) (Dk.90 Soner ?), Gökhan (xx) (Dk.82 Dymtro x), Mesut (xxx), Mirkan (xx) Sadi (xx), Diallo (xxx), Yusuf (xxx), Murat (xx)(Dk. 46 Hamza xx), Caner (xxx).
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xxx), Adil (xx), Traore (xx), Berk(xxx), Vedat (xx)( Dk.80 Mitroviç ?), Kaan (x), Erdal (xx), Süleyman (xxx), Semih(xx) (Dk.78 Kage ?), Gladkyy (x)(Dk.46 Pote xx), Rassoul (xx).
SARI KARTLAR: Gökhan, Kubilay, Sadi, Dymtro, Mirkan (Hatayspor), Gladkyy, Adil (Adana Demirspor)
GOL: Dk. 60 Hamza, Dk. 65 Gökhan, Dk 90+6 Mirkan (Hatayspor)- Dk. 30 Berk, Dk.90 Adil (Adana Demirspor)

Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finalinde Adana'da 0-0 biten ilk maçın rövanşında Hatayspor, ilk yarısını 1-0 yenik kapadığı karşılaşmada Adana Demirspor'u müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 yendi ve Play-Off'ta finale yükselen ilk takım oldu.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:40 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Antakya, Mustafa Fehmi Kubilay, Hatayspor, Spor
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