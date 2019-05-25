Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Adana Demirspor'a hazır

Hatayspor, Adana Demirspor'a hazır

3 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, son hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Adana Demirspor'a hazır, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, son hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde kampta olan Hatayspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top çalma, pas ve şut çalışmaları yapıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından takım maç saatini beklemeye başladı. 
TARAFTAR TESİSLERE ÇIKARTMA YAPTI
Hataysporlu taraftarlar Adana Demirspor maçı öncesi meşaleler ve bayrakları ile birlikte tesislere gelerek takıma destek oldu. Yaklaşık 500 kişilik bir taraftar grubu akşam saatlerinde marşlar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımına moral verdi. Hatayspor futbolcuları ve teknik heyeti, taraftarın arasına inerek heyecana ortak oldular.


 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:38 Kaynak: DHA
Adana Demirspor, Hatayspor, Spor
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