Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
4 saat önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finali ikinci maçında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finali ikinci maçında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.
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