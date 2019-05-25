Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

4 saat önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finali ikinci maçında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finali ikinci maçında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.

Hatayspor - Adana Demirspor karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
Spor
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