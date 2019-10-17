Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

56 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de Hatayspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Hatayspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda zorlu Adana Demirspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Bayram Toysal önderliğinde taktik, çabukluk, 5'e 2 top çalma, şut ve duran top antrenmanı gerçekleştirildi. Ligde 7 hafta sonunda 14 puan toplayarak averaj farkı ile 2'nci sırada yer alan Hatayspor, zorlu maçı kazanarak zirve yarışını devam ettirmek istiyor.Karşılaşma 19 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Erkan Zengin oldu!
TFF, Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puanlarını sildi Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:26:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]