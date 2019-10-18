Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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