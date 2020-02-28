Hatayspor, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Hatayspor, Adana Demirspor maçına hazır

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Adana Demirspor maçına hazır, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk ve 5'e 2 çalışılarak antrenman tamamlandı.


Bordo-beyazlı kafile maçın oynanacağı Adana'ya hareket etti. Takım burada kampa girerek maç saatini bekleyecek. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?"
TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:59:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]