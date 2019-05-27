Son Dakika Haberleri: Hatayspor-Adana Demirspor maçında çıkan olaylar

Hatayspor-Adana Demirspor maçında çıkan olaylar

1 saat önce

Hatay Valiliği, Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin "Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Hatayspor-Adana Demirspor maçında çıkan olaylar, System.String[]
Hatay Valiliği, Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin "Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Valilik sitesindeki açıklamada, müsabaka bitiminin ardından bir grup Adana Demirspor taraftarının, sahaya girmek amacıyla tel örgüleri yıktığı, koltukları kırarak görevlilere attığı ve küfür içeren hakaretlerde bulunduğu belirtildi.
Gruba kademeli olarak müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Muhtemel olumsuzlukları engellemek amacıyla gruba kademeli olarak göz yaşartıcı gaz kullanmak suretiyle müdahale edilmesi esnasında, 3 polis memuru atılan sandalye ve taş parçalarından, aynı süreçte 2 taraftar da atılan parçaların isabet etmesi neticesinde hafif şekilde yaralanmıştır. Bazı sosyal medya platformlarında, 'Emniyet plastik mermi kullandı' şeklindeki paylaşımlarla ilgili olarak ise İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamakta olup, müdahale esnasında gaz tüfeği kullanılmıştır. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:06 Kaynak: AA
Söz, Hatayspor, Adana Demirspor, Spor
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